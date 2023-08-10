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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور عرض"أحدب نوتر دام" لجامعة عين شمس فى المهرجان القومي للمسرح

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شاركت إدارة النشاط الفني واتحاد طلاب بجامعة عين شمس  متمثلة في اللجنة الفنية العليا بالعرض المسرحي ( أحدب نوتردام ) ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السادسة عشر يومي الاثنين ٧/ ٨ والثلاثاء ٨/٨ بمسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون .

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتورة  غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و الدكتور
عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

العرض من تأليف فيكتور هوجو وإخراج الطالب أحمد طارق .

وقد اقيمت البروفات والعرض باشراف عام من  ابراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب واشرف على اقامة العرض طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني وهند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية و احمد عادل مشرف النشاط الفني وأ. عبد الفضيل كمال مشرف النشاط المسرحى 
يعد المهرجان القومي للمسرح المصري الذى تنظمه وزارة الثقافة المصرية للمسرح المصري، هو أكبر ملتقى مسرحى على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة، وهو «أحد أهم الأنشطة المسرحية التي تحتضن مصر وترعاها وزارة الثقافة وتمثل احتفال لحصاد عام كامل للمسرح

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إدارة النشاط الفني الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب المهرجان القومي للمسرح المصري Jobs Education

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