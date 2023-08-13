عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023: اسع وراء الفرص

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يحب أن يكون مع اقرب الناس إليه في أغلب الأحيان الا في وقت حزنه واكتئابه.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : تتلقى مساعدة مالية

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : لا تفرض رأيك

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

ثق بحدسك ودع حدسك يوجهك نحو النجاح، لديك قدرة فريدة على التواصل مع الكون ، لذلك لا تخف من الاستفادة من جانبك الروحي، كن واثقًا في قراراتك ولا تدع آراء الآخرين تؤثر عليك.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تخف من التعبير عن مشاعرك لشريكك أو من يعجبك، يزداد حدسك ، لذا ثق بقلبك ودع الحب يقود الطريق، قد يجد الحوت العازب نفسه منجذبًا إلى شخص جديد ، لذا احتفظ بعقل وقلب منفتحين.

‏توقعات برج الحوت صحيا

ثق بقوة حدسك واستمع لاحتياجات جسمك، خصص وقتًا للرعاية الذاتية وامنح الأولوية لصحتك العقلية والجسدية، ثق في أن الكون يساندك ، واتخذ خطوات نحو جعلك أكثر صحة وسعادة، تذكر أن صحة العقل والجسم هي أساس النجاح.

توقعات برج الحوت المهني

قم ببعض المخاطر في حياتك المهنية، حان الوقت الآن للتفكير خارج الصندوق والسعي وراء فرص جديدة، لا تخف من التميز عن الآخرين واستعراض مواهبك الفريدة، تأكد من الاستفادة من أي فرص تأتي في طريقك. من خلال العمل الجاد والتفاني ، سترى تقدمًا نحو أهدافك طويلة المدى.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

ترقب الفرص المالية أو المكاسب غير المتوقعة، قد يقودك حدسك البديهي إلى استثمارات أو مشاريع مربحة، ومع ذلك ، كن حذرًا مع الإنفاق المندفع. 

برج الحوت برج الحوت صحيا برج الحوت وحظك اليوم برج الحوت وحظك اليوم الأحد توقعات برج الحوت صحيا توقعات برج الحوت وحظك اليوم توقعات برج الحوت حظك اليوم حظك اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

الأهلي يعلّق موقف رحيل محمد شريف.. والمهاجم الأجنبي يقترب

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مدافع الأهلي ينتقل لـ سيراميكا كليوباترا

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : تتلقى مساعدة مالية

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : لا تفرض رأيك

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : تعامل مع الضغوط

برج السرطان| حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.. حل الأزمة العاطفية

برج الجوزاء| حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.. جوائز تقديرية

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : خطّط لمفاجآت

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : مشكلات رومانسية بسيطة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

سفير السعودية في فلسطين بعد توليه المنصب: تعييني خطوة مهمة

اتحاد كرة اليد: من الصعب سفر الزمالك لخوض البطولة العربية بسبب مديونياته

هاني حتحوت يكشف 5 شروط لـ استمرار أوسوريو مع الزمالك

رئيس صحة الشيوخ: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر الفيديو كونفرانس

ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. 4 أسباب سماوية تدفعه

سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ