عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 200 محضر للمخابز والأسواق والتحفظ علىمواد غذائية فاسدة ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار  وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري           
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 6 حتى 11 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه  وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين" الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 141 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 25 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 17 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 20 محضرا للتصرف في 299 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3محاضر لتجميع دقيق مدعم، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.

تم المرور على البدالين التموينيين ،حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة)

بنى سويف .. تحصين 85 ألف و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بنى سويف .. الكشف وتوفير العلاج لعدد 1300 حالة في 7 تخصصات طبية بقافلة مجانية

 

أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 5 محاضر ضد بعض التجار لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط 50كرتونة شيبسي، 125 عبوة منظفات ومستحضرات تجميل، ومحضرين لمسئولين عن محلات بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة مدعمة وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزارعة وممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات، و7 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان للامتناع عن البيع وحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر

و تم تحرير 10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و26 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بينما تم تحرير 8محاضر لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 200لتر مواد بترولية، بجانب سحب 7عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف بني سويف تشديد الرقابة علي الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين دقيق بلدي مدعم سلع منتهية الصلاحية سلع مجهولة المصدر سلامة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

موضوعات متعلقة

مشروع دواجن وبيض مائدة ضخم في بني سويف

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي يخطط للتعاقد مع محترف الأهلي.. من هو؟

الخارجية: مصر تعمل على تعزيز قدرات شبابها وتمكينهم لرسم مستقبل وطنهم

إضافة دواء شهير لعلاج ألم العضلات والعظام لجدول المخدرات.. تعرف عليه

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ