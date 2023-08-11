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رئيس التحرير
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محافظات

بنى سويف .. تحصين 85 ألف و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صدى البلد

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

 تضمن التقرير اليومي،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 85ألف و608 رأسا، منها :75 ألف و 882 من الأبقار، و 8814من الجاموس،و912 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى صباح اليوم 9 أغسطس الجاري، ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

 

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تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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