الشرقية .. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وربع نقل

لقي شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة أخرين بكدات وجروح وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بطريق القاهرة -الاسماعلية وتم نقل المصابين والجثة الي مستشفي الغندور بمدينة العاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الغندور بالعاشر من رمضان بإستقبال كلا من "محمود ع س س" 52 سنة مقيم دائرة مركز كفر صقر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي كما تم إستقبال كلا من "السيد ا ا ا" 42 سنة مقيم بور سعيد مصابة بالرأس وإضطراب بدرجة الوعي ونزيف بالمخ و" ياسر ط ع ا" 53 سنة مقيم المرج مصاب بكدمات شديدة بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالركبة اليمني والقدم اليسري و"عبد القادر ا ا" 26 سنة اثيوبي الجنثية مقيم العاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بطريق القاهرة -الاسماعلية وتم نقل المصابين والجثة الي مستشفي الغندور بمدينة العاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.