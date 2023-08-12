صلاح زيدان يوضح أسباب وكيفية القضاء على أمراض البروستاتا

أكد الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، أن أمراض البروستاتا تصيب الشباب وكبار السن، وهي أخر مكان في الجهاز البولي، إذا حدث تضخم بالبروستاتا فإنها تضغط على مجري البول وتبدأ الشكوي بحرقان بالبول، ويمكن نزول البول في أي وقت، ودائما ما يحدث للرجال أن يكون لديه الشعور بالعطش.

ولفت رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية خلال لقائه ببرنامج “ طبيب البلد” المذاع على فضائية “ صدى البلد” إلى أن عمليات البروستاتا كان ينتج عنها من قبل نزيف من المريض ويحتاج إلى نقل الدم، و يظل في المستشفي وقتا طويلا، ويتم تركيب قسطرة ودرنئة، ولكن الآن مع التطور الطبي، لا يتعرض المريض لمثل هذه الأعراض، ويتم خروجه من المستشفي اليوم الثاني، مؤكدا أن نسب النجاح في عمليات تبخير أو الليزر للبروستاتا كبيرة جدا.

تقنية حقن البروستاتا ببخار المياه الساخنة، التبخير، والليزر

وأشار الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية، إلى تقنية جديدة في عمليات البروستاتا وهي الريزوم وهي الحقن ببخار المياه الساخن، فيتم حقن البروستاتا به مما يجعلها تنكمش وتنجح هذه العملية، مع كل مريض يحتاج إلى عملية معينة.

لا يوجد سبب معين لتضخم أو الالتهابات الحادة بالبروستاتا

وأضاف، أنه ليس هناك أسباب واضحة لوجود تضخم أو التهابات الحادة بالبروستاتا، ولكن من الممكن أن تظهر مع تغير السن، او تغير في هرمونات الجسم، أو من الممكن أن يكون مرض وراثي حسب التاريخ العائلي.

ضعف الأنتصاب دليل على الضعف الجنسي

وتابع زيدان، أن ضعف الانتصاب هو دليل على الضعف الجنسي، ولكن هناك الكثير من العلاجات والعمليات التى تساعد المريض على التخلص من هذا الضعف.

وأكد رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية، أن المشاكل الزوجية والمشاحنات والخلافات اليومية تؤثر على طبيعة العلاقة الجنسية بين الزوجين.