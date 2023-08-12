عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة أبو العينين توفر وجبات ساخنة لمرضى الغسيل الكلوي والأورام |تفاصيل

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا عن قيام مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري بتوفير وجبات ساخنة لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد".

أبو العينين يعزي النائب شريف الورداني عضو مجلس النواب في وفاة عمته

شاهد.. أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في تجهيز العرائس الأيتام

وأوضح التقرير أن مؤسسة أبو العينين الخيرية تستهدف رفع المعاناة عن كاهل البسطاء، حيث يتم توزيع الوجبات على مرضى الغسيل الكلوي والأورام وتلتزم المؤسسة بتوزيع الوجبات في وقت محدد يتناسب مع توقيت الأدوية الخاصة بهم .

 

وعلقت عزة مصطفى على التقرير قائلة: "دور مجتمعي في غاية الأهمية والاحترام تقوم به مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي".

 

 وأضافت عزة مصطفى: "المبادرات تستهدف رفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا"، مضيفًا: "مؤسسة أبو العينين تعمل في العمل الخيري منذ أكثر من 40 عامًا".

 

وتابعت عزة مصطفى: "مؤسسة أبو العينين تقوم بتوزيع وجبات ساخنة على مرضى الغسيل الكلوي والأورام بواقع 10 آلاف وجبة شهريًا".

أبو العينين مؤسسة ابو العينين وجبات عزة مصطفي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

ترشيحاتنا

الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

احذر .. عدم وجود طفاية حريق فى سيارتك يغرّمك 300 جنيه

الدوري الإنجليزي | فولهام يهزم إيفرتون .. وتعادل وست هام وبورنموث

أسعار تويوتا كورولا 2023 في مصر .. صور

كريستال بالاس يهزم شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

برايتون يكتسح لوتون تاون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

ضغوط الحياة وعادات غلط.. أخطر أمراض تهدد الشباب وطرق الوقاية منها

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ