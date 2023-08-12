مؤسسة أبو العينين توفر وجبات ساخنة لمرضى الغسيل الكلوي والأورام |تفاصيل

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا عن قيام مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري بتوفير وجبات ساخنة لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد".

وأوضح التقرير أن مؤسسة أبو العينين الخيرية تستهدف رفع المعاناة عن كاهل البسطاء، حيث يتم توزيع الوجبات على مرضى الغسيل الكلوي والأورام وتلتزم المؤسسة بتوزيع الوجبات في وقت محدد يتناسب مع توقيت الأدوية الخاصة بهم .

وعلقت عزة مصطفى على التقرير قائلة: "دور مجتمعي في غاية الأهمية والاحترام تقوم به مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي".

وأضافت عزة مصطفى: "المبادرات تستهدف رفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا"، مضيفًا: "مؤسسة أبو العينين تعمل في العمل الخيري منذ أكثر من 40 عامًا".

وتابعت عزة مصطفى: "مؤسسة أبو العينين تقوم بتوزيع وجبات ساخنة على مرضى الغسيل الكلوي والأورام بواقع 10 آلاف وجبة شهريًا".