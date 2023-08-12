الجمهوريون يطالبون بـ مستشار خاص في التحقيقات مع نجل بايدن

كتب الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي مرارًا وتكرارًا لعدة أشهر إلى المدعي العام ميريك ب. جارلاند مطالبينه بتعيين مستشار خاص للتحقيق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس الامريكي، بشأن تعاملاته التجارية.

وحتى أن البعض طالبوا بتسمية رجل معين لقيادة التحقيق: ديفيد سي فايس ، محامي ديلاوير الذي عينه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في الولايات المتحدة والذي حقق منذ فترة طويلة في القضية.

ولكن أمس الجمعة، بعد أن رفع جارلاند السيد فايس إلى مرتبة المستشار الخاص، كان رد فعل الجمهوريين في الكونجرس علنيًا ليس بالنصر ، ولكن بالغضب.

وكتب الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس النواب على منصة وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: 'لا يمكن الوثوق بديفيد فايس وهذه مجرد طريقة جديدة لتبييض فساد عائلة بايدن'.

وكان رد الفعل تطوراً سياسياً ملحوظاً ، وهو تطور سلط الضوء على كيفية سقوط السيد فايس ، الجمهوري ، في الدوائر المحافظة ، ومدى عمق هذا التطور في الحزب الجمهوري. لمعارضة وزارة العدل في كل منعطف.

وقال النائب جيسون سميث ، الجمهوري من ولاية ميسوري ورئيس شركة Ways and Means ، وهي واحدة من ثلاث لجان في الكونغرس تبحث في الشؤون المالية لعائلة بايدن: 'الحقيقة هي أن هذا التعيين يهدف إلى تشتيت الانتباه وإبطاء تحقيقاتنا'.

ولكن في المقابلات ، بعيدًا عن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون ، كان رد فعل العديد من الجمهوريين على تعيين السيد فايس أكثر دقة. بشكل خاص ، البعض في G.O.P. كانوا يعتبرون التنمية انتصارًا.

وعمل الحزب لسنوات على رفع قضية هانتر بايدن - التي رفضها الديمقراطيون منذ فترة طويلة باعتبارها هوسًا حزبيًا لليمين - إلى فضيحة مماثلة لتلك التي تلاحق الرئيس السابق دونالد جيه ترامب ، الذي واجه محاكمات عزل ، واثنان من المستشارين الخاصين.

تحقيقات وثلاث لوائح اتهام مجموعها 78 تهمة جناية ضده. وتشمل لوائح الاتهام هذه اتهامات بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والاحتفاظ عمدا بمعلومات الدفاع الوطني بعد تركه منصبه.

وعلى النقيض من ذلك ، اتُهم هانتر بايدن حتى الآن بارتكاب جريمتي جنح ناجمتين عن إخفاقه في دفع ضرائب على أكثر من 1.5 مليون دولار من الدخل المرتبط بصفقاته التجارية في الخارج ، وجناية واحدة تتعلق بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني أثناء استخدامه للمخدرات.