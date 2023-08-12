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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الجهات الأمنية الأكثر حرصاً| أول تعليق من ثروت سويلم عن مباريات الزمالك والأهلي

صدى البلد

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، أنه لا توجد مقارنة بين مباراة الأهلي والزمالك وأي ديربي في الوطن العربي مهما كانت الأسماء الموجودة في الدوريات الأخرى.

وتابع “سويلم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الكرة السعودية لها كل الاحترام في تطورها، ولكن ديربي الأهلي والزمالك هو الأقوى على مستوى الوطن العربي، ولا يمكن مقارنته بأي ديربي آخر".

وأضاف ثروت سويلم: "غياب الجماهير المصرية من الملاعب صحيح مؤثر، ولكن في نفس الوقت القمة المصرية لا يمكن مقارنتها بأي مباراة قمة أخرى، ولكن الغياب يأتي بسبب الأحداث التي ظهرت في مصر خلال العشرة أعوام الأخيرة".

واستطرد سويلم: "نسعى لزيادة الجماهير في الموسم الجديد، ولكن نطالب الجميع بالالتزام والابتعاد عن الشغب حتى تتم زيادة الأعداد، حتى يكون دافعًا لطلب زيادة الجماهير، والجهات الأمنية الأكثر حرصًا على عودة المشجعين للمدرجات".

واختتم: “هناك مناقشات مع الجهات الأمنية والتنسيق معها من أجل زيادة الجماهير، والأزمة في قلة الجماهير غياب الأندية الشعبية، والظروف المادية تجعل إقامة دوري المحترفين غير مفيد في تلك المرحلة”.

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