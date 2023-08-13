ريال مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني بثنائية في شباك بيلباو

فاز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح البرازيلي رودريجو جوس التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأكد الإنجليزي جود بيلينجهام انتصار ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة على الطائر من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ألابا من اليسار.

انتصار ريال مدريد وضعهم في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - إدوارد كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور