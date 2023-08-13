بدون عمليات جراحية.. تعرفي على الحل السحري والأسرع لجميع مشكلات البشرة

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، عن طريقة أمنة و نتيجتها سريعة لعلاج مشاكل البشرة، ولبشرة مليئة بالنضارة والحيوية بدون أي عمليات تجميلية أو جراحية.

وأكدت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن كورس PINKY للعناية للبشرة هو الحل الأمثل لبشرة صحية خالية من التجاعيد، مؤكدة أن جميع منتجات Pinky مرخصة جميعها من وزارة الصحة.

وأضافت أن Pinky يحتوي على 5 منتجات لمعالجة جميع مشاكل البشرة، منوهة إلى أن هناك خصم يصل إلى 40% على الكورس وصابونة هدية، بالإضافة أن الشحن لجميع المحافظات مجاني، و أيضا تتوافر متابعة مرة كل أسبوع مع الطبيب الخاص بالبرنامج.

منتجات Pinky بشكل واستخداماتها

وأوضحت، أن الكورس يحتوي على غسول يعمل على تنظيف البشرة عميقا من أي دهون أو بثور أو غيره، بالإضافة إلى كريم التفتيح الذي يقوم بتفتيح كل الأماكن الداكنة، مضيفة إلى ماسك Pinky السحري الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة، و أخر منتجات الكورس هو السيروم الذي يقوم بمعالجة التجاعيد و هو بديل للحقن و الفيلر.



