شرب المياه وسط الأكل بيطلع كرش.. حنان الحسيني تكشف صحة هذه المعلومة

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، أن شرب الماء أثناء الأكل لا يتسبب في زيادة حجم البطن، موضحة أن شرب المياه في أي وقت مفيد جدا و ضروري لجسم الإنسان.

وأوضحت "الحسيني"، خلال تقديمها برنامج " GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن المياه ليس لها سعرات حرارية و بالتالي لا تعمل على زيادة الوزن، بالإضافة أنها تولد الشعور بالشبع لفترة طويلة، و تتخلص من سموم موجودة بالجسم.

حلم التخسيس بقى حقيقة

وأضافت، "أن حلم التخسيس خلال شهر واحد بقى حقيقة"، موضحة أن كورس "الأناسيليوم" يمكن أن ينقص وزن الجسم 10 كيلو خلال شهر واحد فقط، بالإضافة أنه أمن و يحتوي على مواد طبيعية 100% و ليس له أي أثار جانبية.

ونوهت، إلى أن هذا الكورس معتمد من وزارة الصحة المصرية و آمن لجميع الفئات العمرية ابتداء من الـ 12 عاما و حتى كبار السن من النساء والرجال.