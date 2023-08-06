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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يفقد الجسم 10 كيلو خلال شهر.. كورس الأناسيليوم للتخسيس مناسب لجميع الأعمار

حنان الحسيني
حنان الحسيني

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن كورس الأناسيليوم هو الكورس الأول في مصر للتخسيس، موضحة أنه يعمل على خسارة الوزن من 10 إلى  12 كيلو خلال شهر فقط، ويصلح لجميع الأعمار وآمن لأصحاب الأمراض المزمنة سواء ضغط، سكر، أو ارتفاع في الكوليسترول.  

وأوضحت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج " GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن كبسولات الأناسيليوم تعمل على إشباع وسد الشهية، بالإضافة إلى كبسولات القهوة الخضراء "GREEN COFFEE" هامة جدا في هذا الكورس فهي تعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم.

وأضافت حنان الحسيني"، أن كبسولات الفينيل من أهم المنتجات لمن يعانون من فرط السمنة، فهي قادرة على تفتيت الدهون في أي جزء من أجزاء الجسم، موضحة أن هذه الكبسولات تؤخذ في الشهر الثالث من الكورس للتثبيت على عكس كبسولات الأناسيليوم والقهوة الخضراء التي تؤخذ يوميا،  منوهة بأن كل هذه المنتجات أمنه و مُرخصة من وزارة الصحة المصرية.

أمن لجميع الأعمار و يصل إلى 70% خصم

وتابعت، أن هذا الكورس أمن لجميع الفئات العمرية ابتداء من الـ 12 عام و حتى كبار السن من النساء والرجال، خاتمة أنه ليس لديه أي آثار جانبية وعليه خصم يصل إلى 70%. 
 

كورس الأناسيليوم الأناسيليوم التخسيس كبسولات القهوة الخضراء كبسولات الفينيل فرط السمنة الدهون

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