احذر.. عادات تزيد السمنة والإصابة بمرض السكري والضغط

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، أن التوتر والقلق المُفرط من أكثر الأشياء المدمرة لصحة الفرد، بالإضافة أنهم يعملوا على زيادة هرمون الكورتيزون في الجسم و الذي يتسبب في عدة مشاكل منها (زيادة ضربات القلب، احتمالية الإصابة بمرض السكري أو الضغط).

وأضافت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج " GO HEALTHY" المذاع على شاشة " صدى البلد 2"، أن هرمون الكورتيزون يعمل على تقليل حرق الجسم و زيادة الوزن و السمنة، مشيرة إلى أن 90% من الأشخاص التي تعاني من القلق و التوتر يكون لديهم زيادة بالوزن.

طرق بسيطة لتقليل القلق و التوتر

وأوضحت، أن هناك عدة طرق تعمل على تقليل التوتر و القلق، و أولهم هو محاولة تنظيم التنفس من خلال الشهيق و الزفير لدى الفرد، أو محاولة العد الداخلي من رقم 100 إلى أقل تصاعديا، و أخرهم هو محاولة تناول شيء جيد أو حلو، مؤكدة أن الموز من أكثر الفواكهة التي تعمل على تقليل القلق و التوتر لاحتوائه على البوتاسيوم.