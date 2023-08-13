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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية للمرور على المحلات التجارية والأسواق بمدينة العريش

مستودعات تعبئة الغاز
مستودعات تعبئة الغاز الطبيعي بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء،  حملة تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية ،بالاشتراك مع قسم مباحث التموين،  للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والأسماك ، استمرار للجهود المستمرة لمديرية تموين شمال سيناء ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين ،و الدكتور محافظ شمال سيناء.

 

وقالت  أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إنه تم من خلالها متابعة عمليات بيع وشراء سلعة السجائر .. وقد اسفر عنها تحرير عدد محضر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن،   بالإضافة إلى تحرير عدد ١٣ محضرا كما يلي : عدم اعلان عن الأسعار ،وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية. 

 

مستودع الغاز:

 

 كما تم المرور على مستودع الغاز بمدينة العريش للتأكد من الالتزام بالاوزان الخاصه بالاسطوانات وتوافر الارصده والتعبئة بالسعر الرسمى. 


حيث تم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة لإصدار أحكام بشانها.


وجارى استمرار تنفيذ  الحملات التموينيه على المحلات التجارية بالأسواق الرئيسية في مدن المحافظة،   لضبط الأسعار وحماية المستهلك. 

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عمل شمال سيناء تنظم برنامجا تدريبيا على ريادة الأعمال للفتيات


 

العريش حملة تموينية الاسواق التجارية

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