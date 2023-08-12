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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل شمال سيناء تنظم برنامجا تدريبيا على ريادة الأعمال للفتيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء  برنامجا تدريبيا مجانيا  يستفيد منه  21 فتاة  في مجال ريادة الأعمال، وذلك بمركز التدريب المهني بالعريش لمدة 4 أيام، لتدريب الفتيات علي كيفية إعداد خطة العمل للمشروع، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب، وتكاليف الإنتاج والمشتريات وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع.            

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات البطالة.

وأكد محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، أن الدورة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لنشر ثقافة العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة تساهم في الخد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوعية الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونوه مدير المديرية الي دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب و تأسيس مشروعات ذات رأس مال صغير و إعدادهم لسوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية للدولة المصرية..حاضر بالدورة طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور مدير المديرية ، ومجدي بدر مدير المركز، وصابرين صبحي المشرف علي الدورة، كما جرى تسليم  شهادات تقدير للمشاركين في نهاية الدورة تقديراً لهم على جهودهم داخل البرنامج ومشاركتهم الفعالة.

 

 

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