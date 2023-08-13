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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 مواطنين بينهم طفلة في حادث انقلاب سيارة بنخل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 3 مواطنين بينهم طفلة،   في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق صدر حيطان السويس،  نطاق مركز نخل ، محافظة شمال سيناء،  وتم نقلهم لمستشفى السويس المركزي لتلقي العلاج. وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق. 

 
 

طفله:

 

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحادث انقلاب سيارة  ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة.. حيث تم الدفع  بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى السويس المركزي لتلقي العلاج ووصفت التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء  حالتهم بالمتوسطة. 
 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد  فهمي 28 عاما من محافظة البحيرة بجروح قطعية وسطحية بالوجه، و رحمة  عبد الواحد 19 سنة  والتي أصيبت بكسر بالرقبة اليمنى وجروح سطحية متفرقة باليدين، والطفلة فيروز أحمد عامين   أصيبت بجرح قطعي بالجفن الأيمن 1 سم واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

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نخل حادث سيارة اصابة انقلاب

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