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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطفال .. مقتل 7 أشخاص في هجوم روسي على خيرسون

هجوم على خيرسون
هجوم على خيرسون

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية اليوم الأحد، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لقي أربعة أشخاص مصرعهم ، بينهم طفل دون سن الثانية، في قرية شيروكا بالكا، بحسب أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني.

وتوفي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا عقب إصابته بجروح خطيرة جراء الهجمات الروسية، بعدما نقل إلى المستشفى، وفقًا لوزير الداخلية إيهور كليمينكو. 

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في قرية ستانيسلاف التي تم الهجوم عليها 12 مرة، بحسب كليمينكو.

وسيطرة روسيا على كلا القريتين في السابق لكنهما خضعتا للسيطرة الأوكرانية منذ نوفمبر 2022.

وتأتي الهجمات الروسية في الوقت الذي يكثق فيه الجيش الأوكراني نشاطه في منطقة خيرسون الجنوبية وسط هجوم مضاد كاسح.

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