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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تحصل على سمارت هوم بأقل تكلفة

صدى البلد

أصبحت المنازل الذكية أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المزايا التي يمكن أن تجعل حياتك أكثر راحة وأمانًا ومع ذلك، يمكن أن تكون المنازل الذكية أيضًا باهظة الثمن. إذا كنت ترغب في الحصول على منزل ذكي دون إنفاق الكثير من المال، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لخفض التكلفة.

 

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحصول على سمارت هوم بأقل تكلفة:

 

• ابدأ ببطء. لا تحتاج إلى شراء جميع الأجهزة الذكية في وقت واحد. يمكنك البدء بشراء بعض الأجهزة الأساسية، مثل لمبات الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار، ثم إضافة المزيد من الأجهزة لاحقًا.

• ابحث عن صفقات. هناك العديد من العروض والخصومات المتاحة على الأجهزة الذكية. يمكنك العثور على هذه العروض في المتاجر الإلكترونية، أو في العروض الترويجية التي تقدمها الشركات المصنعة.

• اصنعها بنفسك. هناك العديد من الأجهزة الذكية التي يمكنك صنعها بنفسك باستخدام مكونات متوفرة بسهولة. يمكنك العثور على تعليمات حول كيفية صنع الأجهزة الذكية في العديد من المواقع الإلكترونية.

• استخدم نظام مفتوح المصدر. هناك العديد من أنظمة المنازل الذكية مفتوحة المصدر التي يمكنك استخدامها. هذه الأنظمة عادة ما تكون أقل تكلفة من الأنظمة التجارية.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الحصول على منزل ذكي دون إنفاق الكثير من المال.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعدك في خفض تكلفة منزلك الذكي:

• اشترِ الأجهزة الذكية المتوافقة مع بعضها البعض. سيساعدك هذا على تجنب الحاجة إلى شراء أجهزة تحكم مختلفة لكل جهاز.

• استخدم تطبيقات التحكم في المنزل الذكي. هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في التحكم في أجهزة منزلك الذكي من أي مكان في العالم.

• اشترك في خطط الاشتراك. بعض الشركات المصنعة للأجهزة الذكية تقدم خطط اشتراك يمكن أن تساعدك في توفير المال على فواتير الطاقة.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الحصول على منزل ذكي مريح وآمن دون إنفاق الكثير من المال.

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