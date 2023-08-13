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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العاصمة الإدارية صرح هائل وإنجاز حضاري ونوعي غير مسبوق

رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني : علاقتنا مع مصر لم تتغير أبدا رغم التحديات بالمنطقة

رئيس ديوان الخدمة
رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني

قال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، إنّ العلاقة التي تجمع مصر وبلاده تتسم بخصوصية مستمدة من خصوصية العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف سامح الناصر في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج "ثم ماذا حدث"، على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة صرح هائل وكبير وإنجاز حضاري، مشددًا على أنها إنجاز نوعي غير مسبوق في النوعية والحجم الضخم والتطور التكنولوجي الضخم يسجل لمصر.

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني أن ما بُذل في العاصمة الإدارية جهد ضخم مُقدر، حيث تمت عملية نقل الموظفين وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بما يفي بمتطلبات العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي، فإنه سيتم التركيز على هذه الجهود من جانبنا بشكل كبير، فقد حضر رئيس الوزراء بدايات إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن كل ذلك يتزامن مع عقد اللجنة الفنية الثنائية بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردني، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة رقم 31.

وشدد، على أن هذه اللجان المشتركة المصرية الأردنية وما يتعلق باللجنة الوزارية تتصف بالشمولية والاستمرارية والديمومة، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين لم تتغير إطلاقا رغم كل الصعوبات والتحديات والأزمات التي مرت بها المنطقة.

الخدمة المدنية الأردني العاصمة الادارية العلاقات المصرية الاردنية سامح الناصر توك شو

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