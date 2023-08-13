تحالف بحري تقوده أمريكا في الخليج يحذر السفن من الاقتراب للمياه الإيرانية

قالت البحرية الأمريكية إن تحالفًا بحريًا تقوده الولايات المتحدة في الخليج طالب السفن في المنطقة بالابتعاد عن المياه الإيرانية لتجنب احتمال حدوث مصادرة.

يُظهر التحذير أن التوترات لا تزال عالية في وحول مضيق هرمز ، حيث احتجزت إيران ناقلات في أواخر أبريل وأوائل مايو، بينما توصلت واشنطن وطهران اللمسات الأخيرة إلى اتفاق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران ، وتسمح الولايات المتحدة بالافراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية

وقال القائد تيموثي هوكينز المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين إن 'مبنى الأمن البحري الدولي يخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء على أساس التوترات الإقليمية الحالية ، والتي نسعى إلى تهدئة التصعيد'. في.يوم السبت.

ونصحت السفن بالعبور في ابعد مسافة ممكنة عن المياه الاقليمية الايرانية '.

ويمر حوالي خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز ، وهو نقطة الالتقاء بين إيران وسلطنة عمان عند مصب الخليج.

ومن شأن اتفاق الإفراج عن المواطنين الأمريكيين من السجون الإيرانية والسماح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة أن يزيل مصدر قلق كبير بين واشنطن وطهران ، اللتين لا تزالان على خلاف بشأن قضايا من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران للميليشيات الشيعية الإقليمية.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستفرج عن بعض الإيرانيين من السجون الأمريكية في إطار الاتفاق.