إجراءات تراخيص المحال التجارية في العريش

أعلن مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ،على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إجراءات تراخيص المحال التجارية ، طبقا للقانون ١٥٤ لسنة٢٠١٩م.، للتيسير علي المواطنين..حيث يمكن ترخيص اي نشاط بحوالي ٣٦٥ نشاط .على أن يتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي.

المستندات التاليه لاستخراج التراخيص كما يلي :

_ سجل تجاري بالنشاط وتكون ساريه

_ بطاقة ضريبيه بالنشاط وتكون ساريه

_ عقد إيجار أو تمليك يكون ساري

_ كروكي موقع _ رسم هندسي للمحل.

وفي حالة مطعم أو كافيه او ترخيص شيشه الشهادات الصحيه للعاملين .



وأكد المجلس في بيانه ،انه صدر القانون فى ٢٠٢٢/١٢/١١ واعطاء فرصه سنه لتقديم اي مواطن شاغل محل علي ترخيص للنشاط المقام علي الطبيعة وبعد هذه المده التي منحت طبقا للقانون من ٢٠٢٢/١٢/١١ وحتي ٢٠٢٣/١٢/١١م.

واذا لم يتقدم اي مواطن شاغلي محل بنشاط مدار بدون ترخيص سوف يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه.

تنبيه للشاغلين:



ونبه مجلس مدينة العريش، علي شاغلين المحلات من ملاك أو مستأجرين والمدارة بدون ترخيص مثل :

سوبر ماركت أو كافيهات أو شيش أو مطاعم أو أي انشطة اخري أو جميع الأنشطة الذين لم يتقدموا علي ترخيص المحال العامة.

حيث يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولا يتجاوز خمسون الف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبه الحبس.

عقوبه الحبس وغرامة لاتقل عن ١٠ آلاف جنيه ولاتزيد عن ٢٠ الف جنيه في حال تقديم الشيشة دون ترخيص .



وعلي أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين للمصلحة العامة، ونظرا لقرب انتهاء المهله نرجوا سرعة التوجة لمركز خدمة المواطنين أصدار تراخيص المحال العامه بالمجلس.