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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار مشاركة أندية شمال سيناء بمبادرة «صيف شبابنا»

نشاط رياضي داخل الأندية
نشاط رياضي داخل الأندية بالعريش

تواصل الأندية الرياضية بمدن محافظة شمال سيناء، المشاركة في فعاليات مبادرة «صيف شبابنا - رياضتنا في أجازتنا» ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ،.

 

4 أندية :

 

حيث شارك في الفعاليات 4 أندية رياضية هي: أندية  العريش الرياضي ، و نادي قادرون بإختلاف، ومنتدي الشباب ، وذلك في العديد من الأنشطة الرياضية منها : الكاراتية،  و أداء التمارين الرياضية ، وأنشطة مختلفة بمشاركة النشء والشباب .

 

واكد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، على  استمرار فعاليات مبادرة «صيف شبابنا» بالمحافظة ، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة بالأندية خلال فترة الأجازة الصيفية  بمشاركة كل من: نادي  العريش الرياضي و نادي قادرون بإختلاف و منتدي الشباب ، بما  تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية .

حيث  إنطلقت مبادرة «صيف شبابنا- رياضتنا في أجازتنا» يوم 27 يوليو ، و تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل .

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قافلة دعوية لمديرية أوقاف شمال سيناء في مركز نخل


 

سيناء أنديـة مبادرة صيف شبابنا الرياضة

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