استمرار مشاركة أندية شمال سيناء بمبادرة «صيف شبابنا»

تواصل الأندية الرياضية بمدن محافظة شمال سيناء، المشاركة في فعاليات مبادرة «صيف شبابنا - رياضتنا في أجازتنا» ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ،.

4 أندية :

حيث شارك في الفعاليات 4 أندية رياضية هي: أندية العريش الرياضي ، و نادي قادرون بإختلاف، ومنتدي الشباب ، وذلك في العديد من الأنشطة الرياضية منها : الكاراتية، و أداء التمارين الرياضية ، وأنشطة مختلفة بمشاركة النشء والشباب .

واكد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، على استمرار فعاليات مبادرة «صيف شبابنا» بالمحافظة ، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة بالأندية خلال فترة الأجازة الصيفية بمشاركة كل من: نادي العريش الرياضي و نادي قادرون بإختلاف و منتدي الشباب ، بما تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية .

حيث إنطلقت مبادرة «صيف شبابنا- رياضتنا في أجازتنا» يوم 27 يوليو ، و تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل .



