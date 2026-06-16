40 صورة ترصد انتظام البرامج العلاجية لتلاميذ الابتدائي الضعاف في المدارس

حصل موقع صدى البلد على صورا ترصد عودة التلاميذ للمدارس الابتدائية في اجازة الصيف ، وذلك لحضور البرامج العلاجية الخاصة بالتلاميذ الضعاف في مهارات القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية ، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس 2026 بقرار من وزير التربية والتعليم .

ويلتزم مديري الإدارات التعليمية ، بمتابعة تنفيذ البرامج العلاجية داخل الفصول الدراسية، والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم للتلاميذ ومتابعة أدائهم بصورة مستمرة، بما يسهم في رفع المستوى التحصيلي وتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحرص على متابعة البرنامج العلاج الصيفي لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف في مهارات القراءة والكتابة والذي يتم تنظيمه في المدارس خلال اجازة الصيف.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة المتابعة الدقيقة للطلاب المستهدفين بالبرنامج، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا وجود طالب لا يجيد القراءة والكتابة، وأن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بمنتهى الجدية والحزم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تنفيذ البرامج العلاجية يتم تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، ويكون على إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه

شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 التي على أساسها سيسمح لهم بالإنتقال إلى الصف الأعلى العام الدراسي القادم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 تتمثل في :

حضور التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين

أداء التقييم المبدئي والنهائي

لن يُنقل الطالب للصف الأعلى في هذه الحالة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة عدم حضور أي تلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي ، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة



