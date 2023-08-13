خبيرة مناخ: العالم دخل مرحلة الغليان الحراري .. فيديو

قالت شادن دياب، الخبيرة الدولة في المناخ والبيئة، إن العالم دخل مرحلة الغليان الحراري، وهذا الأمر واضح في انتشار الجفاف في أوروبا، وارتفاع الحرارة في بعض الدول، وحرائق الغابات سواء في أمريكا أو كندا أو الجزائر واليونان.



وتابعت "دياب"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق زووم، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الأحد، أن الكوارث الطبيعية التي تحدث الآن كانت متوقع حدوثها في عام 2050، ولكن هذه الكوارث حدثت بشكل مبكر ومتسارع عن ما هو متوقع في الوقت الحالي.



ولفتت إلى أن هناك أسباب ساهمت في حدوث هذه الظواهر الطبيعية ، مشيرة إلى ان الدول الكبرى ساهمت في الانبعاثات الحرارية التي ساهمت في ارتفاع درجة الحرارة، وحدوث فيضانات كبرى، والمشكلة أن هذه التغيرات تضر جميع الدول.



وأشارت إلى أن درجة الحرارة ترتفع، ومن الممكن التغلب على هذا من خلال البناء بشكل مختلف، لافتة إلى أن الحرائق التي حدثت في ولاية هاوي الامريكية أدت لنزوح 11 ألف أمريكي، ومقتل عشرات الأشخاص.