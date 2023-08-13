أستاذ دراسات بيئية: دخلنا عصر الغليان الحراري.. فيديو

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن الأنشطة البشرية سبب ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة صرح بأننا دخلنا عصر الغليان الحراري وليس الاحتباس الحراري.

الارتفاعات في درجات الحرارة تؤثر على مسار الأعاصير

وأضاف عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الارتفاعات في درجات الحرارة تؤثر على مسار الأعاصير التي تتعرض لها بعض الدول، وأصبحت الأعاصير أمرًا عاديًا ويتكرر حدوثه في أوروبا، كما يحدث في هاواي، ولكن بدأت تغير مسارها وتظهر في دول لم تكن موجودة بها من قبل.

ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

ولفت أستاذ الدراسات البيئية، قائلاً: " نحن الآن على أعتاب تداعيات خطيرة للتغيرات المناخية ومنها الأعاصير، وحرائق الغابات، وارتفاعات قياسية في درجات الحرارة"