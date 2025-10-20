تطهير الشنايش وتجهيز المعدات.. كيف استعدت مطروح لمواجهة السيول

كثّفت محافظة مطروح استعداداتها لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمال تعرض بعض المناطق لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، .

غرفة عمليات ومتابعة الطقس

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، لمتابعة حالة الطقس وتلقي أي بلاغات فورية بشأن تجمعات المياه أو الأعطال الطارئة.

رؤساء المدن ومخرات السيول

واشار المحافظ انه تم التنبيه على رؤساء المدن بسرعة المرور الميداني على مخرات السيول والتأكد من تطهيرها من أي عوائق تعيق تدفق المياه، لضمان عدم حدوث تجمعات قد تهدد المنشآت أو المنازل القريبة.

التنسيق بين الجهات

وشدد “شعيب” على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، خاصة مديريات الري والطرق والكهرباء والحماية المدنية، للتعامل السريع مع أي طارئ، مع تجهيز المعدات اللازمة من سيارات شفط المياه، وماكينات السحب، واللوادر، والمولدات الكهربائية الاحتياطية، تحسبًا لانقطاع التيار.

رفه الاستعداد بالوحدات الصحية

اوضح محافظ مطروح انه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتجهيز فرق الطوارئ والإسعاف للتعامل مع أي حالات إنقاذ أو إصابات محتملة، .

تجهيز اماكن ايواء

كما أكد المحافظ على جاهزية المدارس والمباني الحكومية لتوفير أماكن إيواء مؤقتة حال الحاجة.

ضرورة توخى الحذر

حذرت محافظة مطروح المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار أو مخرات السيول، مع الالتزام بتعليمات الأجهزة التنفيذية، وعدم التحرك في الطرق الجبلية أو الصحراوية وقت سقوط الأمطار الغزيرة، حفاظًا على سلامتهم.

شركة مياه مطروح تستعد

كما اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعداداتها لاستقبال موسم الامطار بتجهيز كافة معدات الشركة .

اصطفاف المعدات

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بعرض اصطفافاً كاملاً لمعدات الطوارئ والأزمات استعداداً لموسم الشتاء المقبل 2025-2026 تحت إشراف الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور ممثلين غرفة للأزمات والكوارث بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

صيانة الشبكات وتدريب الكوادر

وأكد الدكتور إبراهيم خالد أن الشركة تبنت استراتيجية استباقية هذا العام تشمل صيانة الشبكات، وتدريب الكوادر، وتعزيز الأسطول بمعدات حديثة، مشيراً إلى تجهيز غرف عمليات على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين.

الوقاية بدل من رد الفعل

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ، أن الشركة تبنت هذا العام استراتيجية "الاستباقية والوقاية" بدلاً من "رد الفعل"، حيث تم تنفيذ خطة صيانة مكثفة لجميع شبكات صرف مياه الأمطار.

تطهير اكثر من90%

اوضح المتحدث بأسم الشركة أن نسبة تطهير الشنايش بالشوارع تجاوزت 90 ٪ من مدينة مرسي مطروح ، وجاري اعمال تطهير شنايش صرف مياه الأمطار بالمدن الأخري كل من مدينة الحمام والضبعة.

عقد اجتماعات دورية

كما عقد الدكتور إبراهيم خالد اجتماعا مع أعضاء لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة بمقر غرفة عمليات الأزمات، حيث أسفر الاجتماع عن إجماع على اكتمال كافة استعدادات الشركة للموسم الشتوي. وتم الاتفاق على تفعيل خطة المتابعة والتقييم المستمر، وتكثيف جولات الرصد الميداني، مع التأكيد على تنسيق كافة الجهود لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة في التعامل مع أي طوارئ خلال فصل الشتاء.