نحتاج إستراتيجية عالمية للمواجهة.. رئيس حزب البيئة العالمي: وصلنا لمرحلة الغليان الحراري

كشف دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، حجم التأثير السلبي للتغيرات المناخية على مستوى العالم.

وقال دوميط كامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" على كافة دول العالم الانتباه من التغيرات المناخية ".

وأضاف دوميط كامل :" لا توجد استراتيجية عالمية موحدة لحماية البيئة والوقاية من مخاطر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ".

وتابع دوميط كامل :" وصولنا إلى مرحلة الغليان العالمي وليس الاحتباس الحراري، ونشهد ارتفاع في معدلات الاحترار في الكتل الهوائية في كافة أنحاء العالم ".

ولفت دوميط كامل :" إذا استمرينا في استمرار الوقود الاحفوري سوف نتجه للأسوا في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري".