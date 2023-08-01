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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من حرارة أغسطس.. الأرصاد توضح

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في شهر أغسطس ستشهد موجات ارتفاع .

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تحذير عاجل | الأرصاد : نحن في ذروة فصل الصيف.. فيديو

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ذروة الصيف.. تحذير من الأرصاد للمواطنين بداية الأسبوع المقبل|فيديو

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن معدلات الحرارة هذا العام ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، وأن فترة الموجة لن تزيد عن ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن محافظات جنوب الصعيد، ستكون الأكثر تأثرا بـ الارتفاع في درجات الحرارة، ولكن القاهرة الكبرى لن تكون درجات الحرارة مرتفعة.

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بدأت تتحسن منذ بداية هذا الأسبوع بشكل كبير مقارنة بالأسابيع الماضية، ولكن هناك استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو تزيد الشعور بالأجواء الحارة، مشيرة إلى أن مصر الآن في ذروة فصل الصيف، وشهر أغسطس يشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة، وتلك الأجواء المعتادة لهذا الفصل مستمرة طوال شهر 8، ووارد تكرار الموجات الحرارية على مدار الشهر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : «مازلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه في أغلب الأحيان كتل هوائية محملة بكميات كبيرة من بخار المياه قادمة من ناحية البحر المتوسط، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تتجاوز أحيانا الـ95% بالمناطق الساحلية، بينما تتجاوز الـ85% بالقاهرة الكبرى»، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل 9، يبدأ منخفض الهند الموسمي في التراجع مع الشعور بنسب رطوبة أقل وانخفاض درجات الحرارة نظرا لقرب فترة فصل الخريف.

وتابعت، أن نسب الرطوبة العالية تزيد الشعور بارتفاع بدرجات الحرارة عن نظيرتها المقاسة في الظل بمعدل حوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، موضحة أن أجواء اليوم خلال فترة النهار تكون شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري فضلا عن محافظات شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء، بينما الأجواء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون حارة رطبة.

وأشارت : «خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، بدأت درجات الحرارة الصغرى تنخفض، فضلا عن الشعور بنسمة هواء لطيفة خلال ساعات الليل، ولكن مازلنا مستمرين في أجواء الحرارة الرطبة على أغلب محافظات الجمهورية»، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية مستمرة على الأقل حتى نهاية الأسبوع، إذ أن متوسط درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل ترتفع درجة الحرارة بمعدل 1 درجة مئوية أي تسجل حوالي 37 درجة مئوية، وهذه الأجواء الصيفية المعتادة.

ووجهت عدة نصائح للمواطنين، تتمثل في عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة إلى ما بعد العصر مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وغطاء واق للرأس، مع شرب كميات كبيرة من المياه.

الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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