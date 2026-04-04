الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
فراس العجارمة: الأردن في قلب الخطر.. وخسائر يومية بالملايين بسبب الحرب

قال فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني سابقًا، إن الأردن بات في قلب دائرة الخطر نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستهدافات التي طالت الداخل الأردني منذ اندلاع الأزمة تعكس حجم التهديدات التي تواجهها المملكة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي. وأضاف أن الموقع الجغرافي للأردن يجعله عرضة بشكل مباشر لتداعيات هذه الحرب.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية داما الكردي، أشار العجارمة إلى أن البرلمان والشارع الأردنيين يقفان خلف الدولة في تبني المسار الدبلوماسي، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة. وأكد أن هناك إدراكًا واسعًا داخل الأردن لخطورة استمرار هذه الحرب، خاصة في ظل ما وصفه بـ"السياسات غير المتزنة" التي تقود إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة فلسطين السابق أن الأردن يتجه نحو مرحلة من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، خاصة في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المملكة تتكبد خسائر يومية تُقدّر بنحو مليون و800 ألف دولار نتيجة الاعتماد على الفيول في توليد الطاقة، في ظل تأثر إمدادات الطاقة بالأوضاع الإقليمية. وأشار إلى أن هذه الأعباء تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأردني في المرحلة الحالية.

وأكد العجارمة أن استمرار التصعيد لن يقتصر تأثيره على الجانب العسكري فقط، بل سيمتد ليشمل مختلف القطاعات الحيوية داخل الأردن، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب. وشدد على أهمية التحرك الدولي السريع لتفادي مزيد من التداعيات السلبية على دول المنطقة وشعوبها.

واختتم بالإشارة إلى أن الأردن سيواصل العمل مع الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تحركًا جماعيًا جادًا لوقف التصعيد وفتح مسارات للحلول السياسية.
 

حريق
