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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة للدوري السعودي| شاهد

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "نحن كشعب مصري فرحانين بالدوري السعودي وتواجد نجوم العالم  هذا العام في دولة عربية نحبها". 

وتُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

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