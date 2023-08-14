فلوس علي الفاضي.. مي حلمي عن مفاوضات الهلال مع نيمار

شاركت الإعلامية مي حلمي، تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

‏وكتبت: "نيمار صفقه غير مربحه للهلال ده بيتصاب اكتر مابيلعب وفلوس علي الفاضي وفي الاخر هيقعد علي الدكه او يتمشي في الملعب يتكعبل في ظلطه يقول اتصبت لحد مايخلص عقده".

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، من الانضمام لصفوف الهلال السعودي خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:" قدم الهلال عرضا مهما لنيمار في الساعات الأخيرة، تصف المصادر ذلك بالعرض لضخم".

وأضاف:" يجري نيمار جونيور والهلال محادثات متقدمة مع الوثائق الرسمية المرسلة بالفعل إلى جانب اللاعب للفحص".