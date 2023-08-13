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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن اقتراب نيمار من الهلال السعودي

نيمار
نيمار

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجئة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب نيمار من الانضمام إلي الهلال السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير :"تقارير تؤكد اقتراب نيمار من الانضمام إلي الهلال السعودي".

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، من الانضمام لصفوف الهلال السعودي خلال الصيف الحالي. 

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:" قدم الهلال عرضا مهما لنيمار في الساعات الأخيرة، تصف المصادر ذلك بالعرض لضخم".

وأضاف:" يجري نيمار جونيور والهلال محادثات متقدمة مع الوثائق الرسمية المرسلة بالفعل إلى جانب اللاعب للفحص".

وتابع:" المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق كامل،  نيمار يغريه هذا العرض".

وأشار:" نيمار يعمل حاليا على الانفصال عن  باريس سان جيرمان".
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن نيمار طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.

اريس سان جيرمان الإعلامي أحمد شوبير النجم البرازيلي نيمار

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