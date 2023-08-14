آيفون الغلابة.. موبايل Realme شبيه iPhone 14 بـ 4000 جنيه

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف ريلمي الأحدث Realme C53 بخصم يقدر ب 2000 روبية ليصل سعره بعد الخصم إلى 11 ألف روبية (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري تقريبا).

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مواصفات هاتف Realme C53

يتميز Realme C53 بشاشة LCD بمقاس 6.74 بوصة ودقة HD+ بدقة 1600 × 720 بكسل. توفر الشاشة معدل تحديث 90 هرتز وتدعم معدلات أخذ العينات بتردد يصل إلى 180 هرتز. يمكن للشاشة الوصول إلى مستوى سطوع 560 نيت.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابكسل، بينما يتميز الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. تعمل Realme C53 بمعالج Unisoc T612 مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition المستندة إلى Android 13. يأتي مع ذاكرة LPDDR4x RAM وتخزين eMMC 5.1.

فيما يتعلق بالاتصال، يدعم الهاتف بطاقتي SIM و 4G و WiFi ثنائي النطاق و Bluetooth 5.0. كما يتضمن فتحة بطاقة MicroSD ومقبس سماعة رأس بقطر 3.5 ملم ومنفذ USB Type-C للراحة المضافة. يتميز الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن سرعة الشحن محدودة إلى 18 وات.