انتبه لهذه الأعراض.. أيمن سالم يحذر من الخراج الرئوي

الخراج الرئوي هو عبارة عن أنسجة ملتهبة بها تجويف به صديد وهو ينتج من البكتريا الموجودة في الفم والتي تنتقل بدورها إلى الرئة.

وحذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، من أن أعراض الخراج الرئوي قد تتشابه مع اعراض الفيروسات التنفسية الاخرى فقد يختلط الامر على المريض.

وأكد الدكتور ايمن سالم، أن خراج الرئة نوعين نوع مزمن ويسمى "خراج الرئة الأولى" ، وهو ينتج عن انتقال أي نوع من البكتريا سواء من الفم او الجيوب الانفية او تناول اي طعام ملوث مما يحدث ضرر لأنسجة الرئة مسبباً الخراج، وهناك نوع آخر "حاد" ويسمى "خراج الرئة الثانوي" وهو يحدث نتيجة الاصابة بأمراض خطيرة في الرئة مثل سرطان الرئة وانسداد القصبات الهوائية.

وأكد الدكتور أيمن سالم ، أن الخراج الحاد هو الأكثر خطورة لأنه يحدث تهتك في نسيج الرئة بشكل سريع جدا، وهو قد ينتج من ضعف جهاز المناعة أو الإصابة بالسرطان وينتج من انتقال العدوى والبكتريا الضارة من اي جزء مصاب في الجسم الي الرئة وهذا يحدث عن طريق الدم.

وحذر الدكتور أيمن سالم من أن أعراض خراج الرئة قد تتشابه مع اعراض الفيروسات التنفسة حيث تتمثل الاعراض في السعال المصحوب بالبلغم ويكون لون البلغم مختلف سواء اخضر او اصفر او به دم وتكون رائحته كريهه، وارتفاع في درجات الحرارة وضيق النفس وألم في الصدر وغيرها من الاعراض.

وأوضح الدكتور ايمن سالم ، أنه يتم الكشف عن وجود خراج رئوي عن طريق عمل اشعة على الرئة، لافتا الي ان العلاج يكون بتناول بعض المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب .

وأعلن الدكتور أيمن السيد سالم ، أنه في حالة عدم العلاج الصحيح قد يحدث مضاعفات تقود الي الخراج الحاد، او انتشار الخراج في اماكن مختلفة من الرئة وفي حالة متأخرة يحدث نزيف في الرئة، لذا عند ظهور الاعراض يجب التوجه على الفور الي اقرب طبيب مختص لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث.