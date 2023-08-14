عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم باستعمال القوة ضد قوات الشرطة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة المتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة، باستعمال القوة ضد قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطه لجلسة يوم 11 من دور سبتمبر المقبل للمرافعة.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، محمود ابواليزيد جاب الله ووكيل النيابة كريم جابر، وامين سر هانى خطاب.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٦٤٤٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٧٦٩ لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب بنها، أنه فى ٢٠٢٢/١/٩، أن كل من : " نبيل ح.ر" ٢٤ سنة فني مقيم في ٤ شارع وديع عبد الفتاح المنشية الجديدة بقسم أول شبرا الخيمة، " محمد ع.م" ۲۰ سنة عامل مقيم في ميت جابر - مركز بلبيس . محافظة الشرقية، " حمدي ا.ح" ٢٤ سنة بدون عمل مقيم في ميت جابر بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية "هارب"، استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم القوة الأمنية من ضباط الشرطة ومرافقيهم من رجال الشرطة.

وأضاف أمر الإحالة أنهم أشهرو في وجههم أسلحة نارية وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية لإرهابهم؛ وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الثالث - المطلوب التنفيذ عليه، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم ضبطه على النحو المبين بالأوراق.

كما حاز المتهمين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( فردين خرطوش - مسدس ) . حازوا وأحرزوا ذخائر (أكثر من طلقة ( مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.

وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة ۱۳۷ مكرراً (۱) /۳،۲،۱) من قانون العقوبات ، والمواد ٠٠١/٢٦٦٠ ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون الأول. الدلك عند الإطلاع على المادة : ٢٨ : من قانون الإجراءات الشمالية .

القليوبية تأجيل محاكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة بالقليوبية شبرا الخيمة ضباط الشرطة قوات الشرطة بالقليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لسرقته بالإكراه في القليوبية

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي سرق المواطنين في القليوبية

المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة سائق تحت تهديد السلاح بالقليوبية

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق بمخزن مواد غذائية بالخانكة

بعد اشتعال النيران به.. إزالة مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية ..صور

الحريق دمره.. التحقيقات : مخزن المواد الغذائية بالخانكة غير مرخص

صحة القليوبية: بدء تشغيل عيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها.. صور

محافظ القليوبية يتفقد حريق مخزن الخانكة ويأمر بإزالته.. صور

ترشيحاتنا

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

اعترافات صادمة .. بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فساد نجل بايدن

انتشاره سريع.. أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد EG.5 |فيديو

مواجهة نارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في بلاد السيلا

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

الاستفزازات مستمرة.. مظاهرة جديدة لحرق المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل صادمة عن وفاة زوج الشيف هالة فهمي.. نيللي تشعل السوشيال ميديا.. طريقة عمل سلطة الطحينة

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ