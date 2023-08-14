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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

60 % وفيات.. الموت الأسود يضرب هذه الدولة .. فما الحكاية

صدى البلد

في ظل تصاعد موجات الانتشار لأمراض وفيروسات بأنحاء عدد من دول العالم وتزامنا مع عودة سيناريو كورونا المتحور، انتشر الموت الأسود بأحد أقاليم الصين التي كانت منشأ كورونا مثيرا تخوفات وذعر بين المواطنين وإعلان حالة الطوارئ لاحتواءه قبل تفشيه على نطاق واسع. 

 

الطاعون الدبلي أو الموت الأسود .. أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الطاعون الدبلي هو "أكثر أنواع الطاعون شيوعا، ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فقد أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية، شمالي الصين، تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي أو ما يعرف بـ"الموت الأسود"، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في السابع من أغسطس الجاري.

معدي بسرعة 

الخطورة التي تحدثت بها منظمة الصحة العالمية لم تكن من فراغ، حيث أكدت في بيان لها أن أمراض الطاعون "شديدة الخطورة بشكل عام"، حيث تتراوح نسبة الوفيات بين المصابين بها، من 30 إلى 60 بالمئة للنوع الدبلي، في حين يكون النوع الرئوي مميتا بشكل مؤكد عند تركه دون علاج.

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كيفية الوقاية 

 

ورغم التحدذيرات الخطيرة من المرض إلا أن وجود علاج له بالمضادات الحيوية بشكل فعال كانت بمثابة بارقة أمل " ضد بكتيريا الطاعون،  على أن "التشخيص والعلاج المبكرين يمكن أن ينقذا الأرواح".

 

وضع المخالطين بالحجر الصحي

 

"وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي"، في حال عدم ظهور أي أعراض أوضحت الصحة العالمية أفادت بضرورة وضع من يشعرون بألالام دون ظهور اعراض تحت الحجر الصحي، 

 

وتنتشر حالات عدوى الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى عن طريق القوارض غالبا، بصورة منخفضة في الصين، إذ تم اكتشاف معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة نينغشيا شمال غربي البلاد، في السنوات الأخيرة.

 

فما هو الطاعون الدبلي:

يعد الطاعون مرض خطير يحدث بسبب جرثومة تسمى اليرسنية الطاعونية حيث تعيش الجراثيم غالبًا في القوارض الصغيرة والبراغيث التي تتطفل عليها. والطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بالطاعون تكون من خلال لدغة برغوث.

الطاعون مرض نادر ينتشر غالبًا في عدد قليل من البلدان حول العالم. وفي الولايات المتحدة، يصيب الطاعون عددًا قليلاً من الأشخاص سنويًا في المناطق الريفية أو شبه الريفية بالولايات الغربية.

ويمكن علاج الطاعون عادةً بالمضادات الحيوية، ويكون مميتًا غالبًا إذا لم يُعالَج على الفور.

يُعد الطاعون سلاحًا بيولوجيًا محتملاً. ولدى حكومة الولايات المتحدة خطط وعلاجات موضع تنفيذ إذا استُخدِم هذا المرض كسلاح.

 

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