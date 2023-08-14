إنجي أنور: زي النهاردة اتولد مصطفى كامل باشا عام 1874.. فيديو

تناولت الاعلامية أنجي أنور ذكرى عيد ميلاد الزعيم الوطني مصطفى كامل باشا، قائلة “زي النهاردة 14 أغسطس سنة 1874 اتولد مصطفى كامل باشا صاحب المقولة الشهيرة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا .. وقال إن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان .. وهي العبار التي تكشف حبه للنضال والحرية والحب، ده كان مفتاح شخصيته طول حياته هكذا كانت رؤيته”.

واضافت "كانت قوة روحه أكبر من طاقة جسمه.. طاقة خليته يلف العالم عشان يفضح جرايم الاحتلال الإنجليزي في المحافل الدولية خاصة بعد مذبحة دنشواي اللي أظهرت للعالم كله الوجه القبيح للاحتلال الإنجليزي وأتباعه واللي أدت لسقوط اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر".

وتابعت في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc مساء اليوم الاثنين "اللورد كرومر دة اللي كان بيبص للمصريين.. أو بيبص للشرقيين بوجه عام إن معندهمش نفس القدرة على التفكير اللي بيتمتع بيها الأوربيين.. كان وقتها مصطفى كامل بيرد عليه بمقالات كتيرة بتثبت قد إيه إن المصريين عندهم القدرة على التفكير الذكي".

واشارت إلى أن مصطفى كامل وقتها لم يكن اكمل 30 عاما .. وكان سفير لمصر في كل العالم.. دبلوماسي غير رسمي ينظم جولات في عواصم أوروبا يطالب بإنهاء الاحتلال الإنجليزي وكتب مقال في جريدة لوفيجارو الفرنسية وقال إن الأوربيين هيفقدوا احترام المصريين.. الصحف الفرنسية وبعض الصحف البريطانية تعاطفت وقتها مع مصطفى كامل الذي ارسل رسالة لسيدة مجتمع وأديبة وكاتبة فرنسية وصاحبة أهم صالون ثقافي في باريس وقالها أنا سحارب كرومر على أرضه وفعلا وقتها وصل مصطفى كامل لندن بعد شهر واحد من حادثة دنشواي وعمل أحاديث صحفية وقابل ناس مهمة كتير.



واستطردت "لكن المشهد اللي كان مؤثر جدا لما يتكلم قدام وزراء وبرلمانيين بارزين في لوكاندة كارلتن في إنجلترا وكان خطاب مهم جدا.. اتهم فيه مصطفى كامل اللورد كرومر إنه بيتعمد إهمال التعليم في مصر وإن اللي عمله في مصر ضد الإنسانية وإن بريطانيا لازم تخجل منه وإن اللورد كرومر بيتعمد ميعينش المصريين في مناصب".



وقالت: خطاب مصطفى كامل عمل هزة ضخمة في بريطانيا وغضب شديد جدا.. ودة اضطر رئيس الوزراء البريطاني إنه يقابل مصطفى كامل ويطلب منه في نهاية المقابلة قائمة بأسماء مصريين قادرين على إدارة دفة الحكم في مصر.. مصطفى كامل اداله قائمة فيها 32اسم على رأسهم.. سعد زغلول.. قاسم أمين.. محمد فريد.. عدلي يكن.. أحمد لطفي السيد.. وكانت نتيجة هذه المقابلة فورية فتم تعيين سعد زغلول وزير التربية والتعليم كخطوة أولى في إشراك المصريين في حكم نفسهم وتم الاستغناء عن خدمات اللورد كرومر.

واختتمت "ليكم إنكم تتخيلوا يعني شاب مصري من عيلة متوسطة بيقابل رئيس وزراء بريطانيا العظمى وهو مكملش لسه 30 سنة.. وأقنعه إن هو يطرد اللورد كرومر الآمر الناهي في مصر.. ويقنعه كمان وهو لا يملك ولامال ولا جاه ولا سلطان إنه يعين مصريين وطنيين في مناصب الوزراء .. ودي مكانتش المقابلة الأولى ولا الأخيرة المهمة في حياة مصطفى كامل.. مصطفى كامل قابل تيودور هرتزل الأب المؤسس للحركة الصهيونية وإسرائيل.. وكتب عنه هرتزل في مذكراته "قابلت هذا الشاب الشرقي المثقف الذكي الفصيح وسوف أضعه منذ الآن في حساباتي لأنه قد يلعب يوما دورًا في سياسة الشرق وهو أيضا سلسل الفراعنة".



واهدت تحية لروح الزعيم العظيم باعث الحركة الوطنية مصطفى كامل والذي حقق لمصر الكتير في ظروف صعبة وواجه أكبر امبراطورية في العالم وحقق انتصارات عليها ووضع لبنة في تحقيق الانتصار التالي بثورة 1919.

