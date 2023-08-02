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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إنجي أنور تعلق على تصريحات الهلالي بشأن الميراث: القرآن حسم الأمر

الإعلامية أنجي أنور
الإعلامية أنجي أنور

قالت الإعلامية إنجي أنور، إنه من وقت لآخر يتم طرح فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث من جديد، حيث جاءت تصريحات اليوم للدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حول المؤتمر العالمي لدار الإفتاء، والتي قال فيها “إنه يجب مناقشة بعض القضايا المهمة والتي من ضمنها تجديد الخطاب الديني، فهناك مجموعة من القضايا والملفات حولها جدل، على الرغم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ”استفتِ قلبك ولو أفتاك الناس"، وأن الاختلاف في الفتوى لا يعني الإنكار، مشيرة إلى أن القرآن حسم الأمر حول قضايا عديدة منها قضية الميراث بآيات وسورواضحة.

أستاذ الفقه سعد الدين الهلالي يثير الجدل بتصريحاته

وأوضحت أنور خلال برنامج “ مصر جديدة” المذاع على فضائية “ إى تي سي”، أن الدكتور الهلالي تحدث اليوم أيضا عن حكم  لمس المرأة وهل لمسها ينقض الوضوء وتعارض الآراء  في هذه النقطة، وأيضا تحدث عن الميراث وهل للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا، على الرغم من أن هناك بعض الدول تمتثل لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلا أنه في الشريعة الإسلامية يستحيل أن تطبقها، وقال الهلالي أنه لابد من المساواة بين الرجل والمراة في قضية الميراث، وهذا أمرا ترفضة الشريعة الإسلامية وكتاب الله عز وجل حسم هذه القضية، حتي أن هناك بعض الديانات الأخري تمتثل للشريعة الإسلامية، ولفتت أنجى انور أن الهلالي كان له موقفا حيازيا  ومؤيدا تجاة تونس عندما قررت  أن تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث عام 2018 وقال وقتها  إن الميراث حق وليس واجبًا، ويمكن التنازل عنه، وهذا أمر ترفضه الشريعة الأسلامية ولا يصح التلاعب بتشريعاته.

سعد الدين الهلالي الميراث فكرة المساواة الشريعة الإسلامية يثير الجدل

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