سعد الدين الهلالي يعلق على احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء.. فيديو

علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مهما كان من أي احتفاء يغطي على ما ورد في كتاب الله من نصر الله لموسى عليه السلام ومن آمن معه بالرسائل القرآنية والمقاصد الإيمانية الواردة في كتاب الله لن يكون هناك حدث يغطي على هذا الحدث".

وأضاف: "سيدنا موسى ذكر في كتاب الله 136 مرة وسيدنا محمد ذكر 4 مرات وسيدنا إبراهيم ذكر 69 مرة وسيدنا عيسى وسيدنا آدم كل منهما ذكر 25 مرة.. والشاهد قصة موسى عليه السلام جديرة بأن تكون هي محل النقاش والدراسة لرسائلها الكثيرة".

