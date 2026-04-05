الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة إنور، لعرض إصدارات 2026 من سلسلة كتاب نور.

شيخ الأزهر يشيد بإصدارات مجلة نور

وقد أعرب شيخ الأزهر، خلال اللقاء، عن إعجابه بالإصدارات ومحتواها المتنوع من قصص الأطفال الإبداعية والكتب العلمية والدينية وأثنى فضيلة الإمام على الجهود المبذولة والإنتاج المتميز الذي تقدمه مجلة نور، إيمانا منه ومن الأزهر الشريف بأهمية الثقافة للطفل والمحتوى التنويري الذي يدعم الهوية الوطنية ويغرس القيم النبيلة في الأطفال.

وأوصى شيخ الأزهر، بتكوين لجنة دائمة لثقافة الطفل تجمع بين المنظمة العالمية لخريجى الأزهر والقائمين على مجلة نور وبين قطاع المعاهد الأزهرية تكون مهمتها إيجاد آليات فعالة يستفيد من خلالها طلاب المعاهد الأزهرية من مرحلة رياض الاطفال إلى المرحلة الابتدائية والإعدادية بالإنتاج الثقافي لمجلة نور ويشمل ذلك المسلسلات الكارتونية والمجلات والإصدارات الورقية والإلكترونية، على أن يرأس هذه اللجنة الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد.