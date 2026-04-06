هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

لعل السؤال عن هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن عليك غرفة نومك ؟، يفتح إحدى بوابات أكثر الأمور المخيفة والخفية ، التي تنتشر فيها القصص والروايات المرعبة عن جن الحمامات وشياطين الليل ، فكثيرون أولئك الذين يعتقدون أن الحمام بيت الشيطان، وأن الجن يخرج في الليل إلى غرف النوم ليهاجم النائمين، ومن هنا تنبع أهمية معرفة حقيقة هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن عليك غرفة نومك؟.

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن عليك

ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أخبرنا أن الشياطين لا تستطيع فتح باب مغلق ، فإذا كان الحمام مظنة لحضور الجن والشياطين، وهذا صحيح، فجاء في الموسوعة الفقهية: غالب ما يسكن الجن في مواضع المعاصي والنجاسات، كالحمامات والحشوش، والمزابل والقمامين.

وورد عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني . والمحضرة مكان حضور الجن والشياطين. اهـ. والخبُث والخبائث. قال الخطابي: يريد ذكران الشياطين وإناثهم.

وورد عن مسألة هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن عليك غرفة نومك ؟، وبناء عليه فإن الظاهر أن إغلاق باب الحمام مع ذكر اسم الله يمنع ما قد يكون فيه من الجن من دخول بقية غرف المنزل؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل بإغلاق الأبواب وذكر اسم الله.

وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري ومسلم، وقال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ولا سيما الشياطين.

وأما قوله: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان، ومن أهل العلم من حمله على إطلاقه ولم يقيده بذكر اسم الله.

إغلاق باب الحمام ليلا

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: قوله: إن الشيطان لا يفتح غلقا إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يعطه قوة على هذا، وإن كان قد أعطاه ما هو أكثر منه، وهو الولوج حيث لا يلج الإنسان.

والصواب أن ذلك مقيد بذكر اسم الله، للرواية الأخرى للحديث، ولفظها: أجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أتي في هذا الحديث شرط التسمية في الباب إذا أجيف، وهذه زيادة على ما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر.

وقال ابن حجر في الفتح: ذكر اسم الله يحول بين الشيطان وبين فعل هذه الأشياء، ومقتضاه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر اسم الله، ويؤيده ما أخرجه مسلم والأربعة عن جابر رفعه: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم.

وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك فقال في شرح الإلمام: يحتمل أن يؤخذ قوله :فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. على عمومه، ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه، وقال القاري في المرقاة: المعنى أنه لا يقدر على فتحه لأنه غير مأذون فيه، بخلاف ما إذا كان مفتوحا أو مغلقا لكن لم يذكر اسم الله عليه.

هل الجن تسكن في الحمام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجن والشيطان ليسوا موجودين في الحمامات ، وإنما مكانهم المساجد، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس: «قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ».

و أضاف «الجندي»، أنه تحدث مرارًا وتكرارًا عن الجن والعفاريت، وكان هناك صراع أخذ أكثر من وقته، «أنا صرخت وقلت مفيش جن بيحرق البيوت، دي خطة من عصابة للتنقيب عن الآثار، بيفضوا البيوت عشان ينقبوا عن الآثار فيها».

