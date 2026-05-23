«مصر العامة» تطلق أول مكتبة متنقلة للتدريب التكنولوجي والتحول الرقمي في مصر

أعلنت مكتبة مصر العامة، ومبادرتها المجتمعية «مصر تقرأ»، إطلاق مشروع جديد يعد خطوة غير مسبوقة في تطوير خدمات المكتبات المتنقلة في مصر، تحت عنوان «قوافل مصر تقرأ التدريبية»، لتصبح مكتبة «مصر تقرأ» المتنقلة أول مكتبة متنقلة متخصصة في التدريب التكنولوجي والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مبادرة «مصر تقرأ» ومركز تدريب مكتبة مصر العامة الرئيسية، وتحت رعاية صندوق مكتبات مصر العامة.



ويأتي المشروع في إطار دعم جهود نشر المعرفة الرقمية والوصول بالخدمات التدريبية إلى مختلف فئات المجتمع، حيث قام صندوق مكتبات مصر العامة بتزويد المكتبة المتنقلة بعدد 8 أجهزة كمبيوتر حديثة، لتحويلها إلى امتداد مباشر للخدمات التي يقدمها مركز تدريب مكتبة مصر العامة الرئيسية.



وتتيح القوافل التدريبية الجديدة تقديم خدمات التدريب التكنولوجي داخل مواقع الخدمة التابعة للمكتبة المتنقلة «مصر تقرأ»، والتي يبلغ عددها 21 موقعًا ثابتًا داخل المجتمعات السكنية ومناطق تقديم الخدمات، بما يسهم في نقل المعرفة الرقمية إلى المواطنين في أماكنهم، وفتح آفاق جديدة للتعلم والتأهيل المهني.



وأكدت مكتبة مصر العامة أن المشروع يأتي انطلاقًا من الإيمان بأن التحول الرقمي أصبح ضرورة حقيقية لمواكبة متطلبات العصر، وبناء جيل يمتلك أدوات التكنولوجيا والمعرفة الحديثة.



وتشهد المرحلة الأولى من المشروع إطلاق عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، من بينها دورة التأهيل للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL، إلى جانب دبلومة الجرافيك الشاملة، التي تتضمن التدريب على برامج Photoshop CC وIllustrator CC وInDesign CC.



ويُعد المشروع بداية لرؤية جديدة تستهدف تطوير مفهوم المكتبة المتنقلة، لتتحول إلى منصة متكاملة للمعرفة والتدريب والتأهيل التكنولوجي، بما يدعم بناء الإنسان المصري في إطار الجمهورية الجديدة.



ومن المقرر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مواعيد بدء الدورات وآليات الاشتراك وأماكن تنفيذ القوافل التدريبية.