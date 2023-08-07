إنجي أنور تطالب بوضع استراتيجية حكومية وحوار مجتمعي واسع لمستقبل سوق العمل

فتحت الإعلامية انجي انور ملف مستقبل "سوق العمل" لاحتكاكه بملف البطالة، وتأثيره المباشر على الاقتصاد، وقالت :"عشان كده بنسمع بقالنا فترة عن مطالب بإعادة النظر في أولويات القبول في التعليم الجامعي وتحديدا في تخصصات وكليات ممكن انا وانت نحس انها مش ضرورية.

وذكرت "انور" في برنامجها “مصر جديدة” والمذاع عبر فضائية etc ، موقف النائبة آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب والتي كسرت الإجازة البرلمانية لتتقدم باقتراح للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وعرضه على رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإعادة النظر في أعداد المقبولين في 6 كليات في مصر لأن السوق متشبع منها.

وأضافت أن الكليات التي طالبت النائبة بتقليل عدد الطلاب فيها كليات هامة كالحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام، وهي أكبر كليات تقبل طلبة في المرحلة الجامعية، متسائلة :" لو منعنا أو قللنا دخول طلبة جدد في كلية الحقوق مثلا، ماذا نفعل في الطلاب التي تهوى دراسة القانون وترغب في العمل كوكلاء نيابة أو محامين او قاضاه ، وهكذا المهندس والصحفي والصيدلي، وما هو حجم الفائض من هذه التخصصات ".

وتابعت :" هل المعلومات الواردة في تصريحات النائبة أمال دقيقة فعلا؟ .. هل كنا شايفين اننا رايحين في السكة دي وقعدنا نتفرج لحد ما بقى عندنا 100 ألف واحد من تخصص واحد يا إما عاطلين أو بيشتغلوا في غير تخصصهم، وهل الكلام ده فعلا كمان ينطبق على كليات التجارة والآداب بكل فروعها".

واختتمت “أعتقد أن الموضوع أمن قومي لازم يكون محسوم النهاردة قبل بكرة.. لأن التغيير اللي بيحصل حوالينا أسرع بكتير من اننا نتكلم عليه بصيغة الماضي، والموضوع فيه تفاصيل كتير جزء منها شكل ومستقبل سوق العمل زي ما قلتلكم، لكنه قبل ده لازم يبقى استراتيجية دولة.. ويبقى فيه حوار مجتمعي مستمر وعلى مستوى واسع".