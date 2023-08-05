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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي : سوق العمل يتطور بسرعة كبيرة بسبب الذكاء الاصطناعي .. فيديو

الدكتور أيمن فريد
الدكتور أيمن فريد

قال الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، إن عصر الذكاء الاصطناعي الحالي غير من مفهوم الوظائف في العالم.

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وأضاف الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الذكاء الاصطناعي سيظهر في المناهج"، لافتا: "سوق العمل أصبح يتطور بسرعة كبيرة بسبب الذكاء الاصطناعي".

وأشار  مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي،: "لابد من تدريب الخريج وتأهيله لكي يستجيب لاحتياجات سوق العمل التي تتغير بسرعة"، موضحا: "جزء من التعليم أن يستجيب الخريج للتغيرات المحيطة".

وقال الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي،: "في 50% من الموظفين على مستوى العالم عايزين إعادة تأهيل"، مشيرا: "لابد أن يكون الخريج مجهز ومؤهل للتعامل مع المتغيرات المحيطة".

التعليم العالي

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