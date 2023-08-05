التعليم العالي: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح.. فيديو

قال الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، إن سوق العمل يحتاج إلى خريج لديه مهارات التعامل مع المشكل بصورة بينية.

وأضاف الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الطالب المصري يثبت أنه من الافضل في التعامل مع المشكلات في أي مكان يذهب إليه ".

وأشار الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي،: "عندما فكرت الدولة في إنشاء الجامعات الأهلية سعت على أن تكون جامعات غير هادفة للربح، وتكون مبنية على مفاهيم الجيل الرابع للجامعات".

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي،: "ابتدينا نحول الجامعات بتاعتنا إلى جامعات الجيل الرابع"، ولدينا 3 أجيال من الجامعات الأهلية في مصر".