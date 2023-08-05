حقيقة تأخر تسليم بيانات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حدوث أي تأخير في تسليم بيانات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالي .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تسليم نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها مباشرةً ، التزاما بموعد تنسيق المرحلة الاولى 2023 في تنسيق الجامعات 2023.

كشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ما حدث هو التأخير في تسليم شهادات الثانوية العامة 2023 للإدارات التعليمية وبالتالي للمدارس.

تسليم شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة

في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الاولى 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات اليوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة ، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من الغد الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وأوضحت الوزارة أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

تنسيق المرحلة الاولى 2023 في تنسيق الجامعات 2023

من جانبه أكد السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق الجامعات 2023 ، أن تنسيق المرحلة الاولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 قد بدأ اليوم السبت إلكترونيا

وقال السيد عطا المشرف على مكتب تنسيق الجامعات 2023 ، يستمر تنسيق المرحلة الاولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 ، بداية من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال رابط تنسيق المرحلة الاولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 www.tansik.digital.gov.eg .

وكان قد بدأ مكتب تنسيق الجامعات 2023 أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي استمرت حتى 3 أغسطس الجاري.



وتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر مكتب تنسيق الجامعات 2023 الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء أعمال تنسيق المرحلة الاولى 2023 لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023.