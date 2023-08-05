التعليم العالي : لدينا 20 جامعة أهلية منبثقة من الحكومية .. فيديو

قال الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، إن هناك 27 جامعة حكومية في مصر.

وأضاف فريد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هدف الجامعات الأهلية تنمية فكرة البرامج البينية"، لافتا: "الجامعات الأهلية منبثقة من الجامعات الحكومية".

وأشار: "لدينا 12 جامعة أهلية تابعة للحكومة ولكن كل الجامعات الأهلية حوالي 20 جامعة، قائلا: "كده عندنا إجمالي 27 جامعة حكومية انبثق منها 12 جامعة تبع الحكومة".، موضحا: "الجامعات دلوقتي بتقدم التعليم العالمي بالصبغة المصرية".

أوضح: "عندما فكرت الدولة في إنشاء الجامعات الأهلية سعت على أن تكون جامعات غير هادفة للربح، وتكون مبنية على مفاهيم الجيل الرابع للجامعات"، مشيرا: "الجامعة هي النواة التي ينشأ حولها أي انتماء عمراني".

واسترسل: "الجامعة الأهلية لديها أحدث التجهيزات والمعامل والإمكانيات"، مضيفا: "بدأنا بـ 12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية".

