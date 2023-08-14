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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: القضاء على فيروس سي أكبر إنجاز في تاريخ مصر

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المبادرات الصحية كانت كثيرة جداً خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة حتي الآن مثل القضاء علي قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة وغيرها، مشيراً إلى أن أكبر إنجاز في تاريخ مصر هو القضاء علي فيروس سي.

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وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن عدد المواطنين الذين كانوا مصابين بفيروس سي يتراوح ما بين الـ 12 إلي 15 مليون مواطن يعيشون ويعانون من عذاب المرض طوال الليل والنهار، موضحاً أن في وقت سابق ظهرت بعض الأدوية لعلاج هذا المرض ولكنها كانت غالية الثمن تستنزف دخل الأسرة لأن الحقنة الواحدة كان يصل سعرها إلي 3000 جنيه.

وتابع كرم جبر، أن هناك بعض الحالات المصابة بالكبد كان يقوم ببيع جزء من أرضه حتي يسافر لزراعة كبد في الدول الأوروبية وكان الكثير منها يعود بعد فشل تلك العملية.

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