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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

طارق حامد
طارق حامد

أصبح طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة السعودي على وشك الرحيل من النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

طارق حامد 

طارق حامد يرحل عن اتحاد السعودي

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن طارق حامد قريب من الانتقال لضمك السعودي.

وأكدت تقارير صحفية، اتفق اللاعب طارق حامد مع نادي ضمك للانتقال إليه لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الاتحاد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، بعد مفاوضات سريعة قادها المشرف العام على الفريق الكروي سعد الشهراني.

استبعاد طارق حامد

وكان  نونو سانتو مدرب اتحاد جدة قرراستبعاد طارق حامد من قائمة الفريق التي تواجه الرائد اليوم الاثنين.

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الوحدة السعودي يفاوض طارق حامد

كشفت تقارير صحفية، عن تقدم إدارة نادي الوحدة السعودي بعرض خيالي، من أجل ضم لاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك على الرغم من الأنباء والتقارير التي ربطته باقتراب انتقاله إلى صفوف فريق ضمك.

وكشفت قناة "الكأس" القطرية، أن إدارة نادي الوحدة السعودي قدمت عرضا رسميا للدولي المصري طارق حامد للانضمام للفريق لمدة عامين رغم اقترابه من الاتفاق مع نادي ضمك في الساعات الماضية.

وأوضحت القناة القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إدارة الوحدة لم تفقد الأمل في ضم اللاعب المصري وتسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت.

طارق حامد 

نتيجة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الاتحاد والرائد هي فوز كتيبة المدرب نونو سانتو بثلاثية نظيفة واعتلاء صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الجار الأهلي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الاتحاد والرائد، وسط أفضلية نسبية لنمور جدة وبعض الفرص المهدرة.

وفي الشوط الثاني، استطاع عبد الرزاق حمدالله وبصناعة كريم بنزيما أن يُحرز التقدم للاتحاد في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 73 أنهى إيغور كورنادو حظوظ الرائد في العودة بعدما أحرز الهدف الثاني بصناعة بامسعود.

وعاد مجددًا كورنادو ليضع الهدف الثالث للعميد في الدقيقة 79.

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